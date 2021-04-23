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Medya Sözcü bir kez daha duvara tosladı… Hem Atatürk’ü seviyor diyorlar hem de kovulsun
Medya

Sözcü bir kez daha duvara tosladı… Hem Atatürk’ü seviyor diyorlar hem de kovulsun

Birkaç çocuğun 23 Nisan mesajını manşetine taşıyan, “Edirne'den Kars'a, köyden kente, azınlık okullarından mültecilere kadar çocuklar Ulu Önder Atatürk'e mektup yazıp duygularını dile getirdi.” ifadesini kullandı. Aynı Sözcü, her fırsatta mültecileri hedef gösterip ülkelerine gönderilmesi için çağrı yapıyordu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:29:00 -
Sözcü bir kez daha duvara tosladı… Hem Atatürk’ü seviyor diyorlar hem de kovulsun

 yeniakit.com.tr 

İşine geleni övüp geri kalan herkesi düşman bilen Sözcü ikiyüzlülükte zirveye ulaştı. Şimdiye dek birçok kez mültecileri hedef gösteren Sözcü, bugün işine gelince mültecileri öve öve bitiremedi.

“Ata’ya söz verdiler”

Sözcü, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla birkaç çocuğun mesajını manşetine taşıdı. “Atatürk’e söz verdiler” başlığıyla okurun karşısına çıkan gazete, “Edirne'den Kars'a, köyden kente, azınlık okullarından mültecilere kadar çocuklar Ulu Önder Atatürk'e mektup yazıp duygularını dile getirdi. ‘Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız’ sözü veren de... ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ diyen de...” ifadelerine yer verdi.

“Mültecileri istemiyoruz” yaygarası koparttılar

İşine geldiği zaman mültecileri öve öve bitiremeyerek ‘ikiyüzlülüğünü’ gözler önüne seren Sözcü, daha önce mültecileri defalarca hedef göstermişti. Mültecilerin Türkiye’de çok rahat bir hayat yaşadığını ileri süren paçavra, “Suriyelileri vatandaş olarak istemiyoruz, Bunları mı Türk vatandaşı yapacağız!” gibi manşetlerle çıkmıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün mülteciler hakkındaki ikiyüzlülüğü de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, daha önce düşmanlık yaptığı mültecileri kendi siyasi propagandası için kullanan Sözcü’ye tepki gösterdi.

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