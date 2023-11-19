Söz verdi ve yan çizdi! Namus ve şeref nerede?

MUHAMMET KUTLU ANKARA

CHP’li Özgür Özel genel başkan adayı olarak kurultayda kürsüye çıkıp, “Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız, tüzüğü değiştiriyorum. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Önseçimin teminatı bir genel başkan olacağım” demişti. Ancak partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Özel, tüzük kurultayının mayıs ayına ertelendiğini belirterek yan çizdi. Ön seçimler de arada kaynadı.

Bunlar ciddiyetsiz

akit’e konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP sözlerin kısa sürede unutulmasını eleştirerek, şunları söyledi: “Siyaset ilkelerle yapılmak zorundadır. Güne göre siyaset yapılmaz. Eğer siz kurultayda, tüzük kurultayı yapacağınızı söylemişseniz yapmak zorundasınız. Zaten ön seçim, seçim için yapılır. Seçim için yapılacak bir şeyden seçim için vazgeçmek, bu arkadaşların diğer sözlerini de ciddiye almamayı gerektirir.”

Gazeteci Serdar Arseven de, şunları dile getirdi: “Gerçek genel başkan İmamoğlu, kağıt üzerindeki Özel gibi görüntü var. Özel’in bu handikapı motivasyon kaybına yol açıyor partide. CHP’de bir İmamoğlu-Özel kavgası gözüküyor. Bu yüzden kurultayda verilen sözlerin onlar için hiçbir önemi yoktur. Hatta ne söz verdiğini bile unutmuştur Özel. Tüzük kurultayının vakit kaybettirmesi bahanesi doğru değil.”

CHP nam salmış parti

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez hukukçularından Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu ise şunları kaydetti: “CHP, iktidarı kaybettiği 1950 yılından itibaren milletimize ve kendi seçmenine verdiği sözleri tutmamakla nam salmış bir yapı haline gelmiştir. Geçtiğimiz yerel seçimlerde kazandıkları yerlerde işçi çıkarmayacaklarına dair ‘namus şeref söze’ verip tutmayan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel yine sözünü tutmamak için türlü bahaneler ileri sürmektedir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO