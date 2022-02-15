‘Söz’ ve ‘ilke’lerini masaya gömdüler

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Sürekli çözümsüzlükte birleşen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği gibi, aylardır tek bir ortak madde bile deklare edemiyor. Son olarak yuvarlak masa etrafında birleşip dağılan 6+1 partili ittifakın vaat ve söylemleri birbirini çürütüyor.

Her kafadan bir ses

Altı benzemezin yuvarlak masada kafa kafaya verip eski Türkiye’nin koalisyon kabusunu hatırlatan pozlar verdiği Zillet İttifakı’nda seçmene hâlâ bir ortak görüş beyan edilmezken, kırmızı çizgi olarak partiler arasında her kafadan bir ses çıkıyor. CHP toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğini vaat ederken, SP sözleşmeye karşı olduklarını ve AK Parti’nin kendi baskıları neticesinde sözleşmeden çekildiğini öne sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun kurmayları HDP’ye yeşil ışık olarak “federatif devlet” sinyalleri verirken, İyi Parti üniter devleti kırmızı çizgi olarak dillendiriyor. İP’in aynı karede görüntü vermeme stratejisi gereği ittifaka dışarıdan destek veren HDP “Bizsiz olmaz” çıkışına devam ediyor. Kılıçdaroğlu ise toplantının hemen sonrasında “HDP’yi yok saymıyoruz” diyerek kaçak ilişkiye devam edileceğini gösteriyor.

Uçuk vaatler

CHP ve İP “iktidara gelirsek göçmenleri ülkelerine yollayacağız” vaadinde bulunuyor ancak Davutoğlu ve Babacan “Suriye’de istikrar olmadan Suriyelilerin ülkelerine gitmesi imkansız” diyerek tam tersi bir söylem üretiyor. Geçmiş dönemde iktidara gelmeleri halinde Ali Babacan’ı Yüce Divan’da yargılatacaklarını söyleyen CHP şimdi aynı masa etrafında buluşması, Davutoğlu’nun “Bunların tek derdi AK Parti’yi yıkmak” sözüne rağmen Erdoğan’ı yıkım ekibine katılması gibi unsurlar Zillet partilerinin seçmenine karmaşıklıktan ve soru işaretlerinden başka bir şey vermediğini gösteriyor. Uzmanlar, Millet İttifakı’nda siyasi şeref ve haysiyetin ayaklar altına alındığını, seçmenleriyle dalga geçtiklerini söylüyor.

Halk her şeyi görüyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Nail Gün, “Oturdukları masanın aynı olması dışında hiçbir fikri birliği olmayan, hiçbir ortak proje ve vaadi bulunmayan bu partilerin söylemleri temelde birbirlerini reddedip çürütmektedir. Milletimiz onların söylemlerini birbirleriyle karşılaştığında bunu görecektir ve görüyor da” dedi.

HDP’ye bel bağlamışlar

BBP’li Gün, şöyle devam etti: “HDP’ye göz kırparak oturdukları o masaya millet destek vermeyecektir. Milleti bölmek, parçalamak için faaliyet yürüten, siyonizme hizmet edecek ABD’nin kuklası olacak bir devlet kurma niyetinde olan HDP’den medet umuyorlar. HDP’nin terör yuvası Kandil’den aldıkları talimatlar, vekillerinin Kandil’deki teröristlerle nasıl düşüp kalktıkları ortada. Buna rağmen HDP’ye dayanan her masa kırılıp dökülmeye mahkumdur.”

Nail Gün, “Mevcut Cumhur iktidarını sekteye uğratmak için her yolu deneyen 6 artı 1 partinin bir araya gelmesi memleket için değildir. Toplumun faydası için buluşmuyorlar. Rabbim bunlara fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

Google metinleriyle uzlaşma

Zillet masasını “Kaybedenler kulübü” olarak niteleyen Avukat Ertuğrul Akar, “Bu masaya kim neden oy versin? Vaat ettikleri hiçbir ortak metin yok. Uzlaştıkları bir kritik madde yok. Mutabık olduklarını iddia ettikleri metinler Google’a ‘evrensel hukuk ilkeleri’ ve ‘devlet yönetimi’ diye yazılırsa zaten çıkacak olan bildik argümanlardır. Mesele bunlar değil. Mesele, Türkiye özelinde sizin neler yapacağınız. Dış politikada, savunma sanayiinde, göçmen politikasında ve diğer meselelerle ilgili tek bir kelime çıkmadı. Bu partiler seçmenleriyle alay ediyor. Siyaset şeref ve haysiyet değerleri üzerine kuruludur. Burada bu yok” ifadelerini kullandı.

Kirli pazarlıklar

Hukukçu Akar, şöyle devam etti: “Hukuka, siyasi istikrara ve aritmetiğe aykırı olan güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasında bulunan bu partiler, böyle bir sistemin geri gelmesinin ihtimalinin olmadığını bilmiyor değiller. HDP’nin Kürt seçmeni CHP’ye oy verecek. CHP’li biri cumhurbaşkanı olarak seçilirse, milliyetçi olduğunu iddia eden Akşener’e ‘gel Başbakan ol bütün yetkileri sana vereyim’ derse bunu seçmene nasıl anlatacaksın? Bu partiler seçmenleriyle alay ediyor. Masaya HDP’yi almayarak milletin tamamını kandırmaya çalışıyorlar.”