Söz dinleyen Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay çıktı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü yağışlı havaya rağmen Külliye’de resmi törenle karşıladı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. İki ülke arasındaki siyasi, tarihi ve ekonomik ilişkilere işaret eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

“Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir. Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel mevzuları ele aldık. Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz. Akan kanın durması ve savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi yönündeki çalışmalarımızı sayın Niinistö’ye anlattım. Türkiye binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülkedir. Dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ediyoruz. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yeri olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin bekasına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. NATO’nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya ve İsveç’in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid’de yapılan zirvede onay vermiştik.

FİNLANDİYA İÇİN KATILIM SÜRECİ

İmzalanan 3’lü mutabakat ile Türkiye’nin haklı isteklerini kayıt altına almıştık. Finlandiya’nın samimi adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolundaki gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın ülkelerimizin başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum.

İSVEÇ’İN AKIBETİ ADIMLARA BAĞLI

Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususu ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç’in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır. İsveç’le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz.”

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Niinistö: ERDOĞAN HERKES İLE DİYALOG KURAN TEK LİDER

Finlandiya Cumhurbaşkanı ise Erdoğan’a teşekkür ederek şunları dile getirdi: “Davetiniz için ve aynı zamanda ev sahipliği için teşekkür ederim. Uzun, kapsamlı ve derin görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum. Jeopolitik açıdan son derece tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu yapabilen tek kişisiniz…”

