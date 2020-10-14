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Aktüel Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı
Aktüel

Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:11:22 -
Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

NUR SULTAN (AA) - Soyuz MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

Uzay aracı kapsülünün fırlatılma anı Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Kate Rubins'i götürecek MS-17 kapsülü, yerel saatle 11.45'te Baykonur Uzay Üssünden ayrıldıktan 9 dakika sonra başarıyla dünya yörüngesine çıkarıldı.

Yanlarında UUİ'nin çalışması için gerekli 173 kilogram yük götüren ekibin yaklaşık 3 saat sonra uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre, ekip, UUİ'de bulunacağı yaklaşık 6 ayda istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecek, deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacak.

Nisan ayından bu yana UUİ'de, kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile NASA astronotu Christopher Cassidy görev yapıyor.

NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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