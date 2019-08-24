Söyüncü'nün asisti zaferi getirdi! Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yendi. Galibiyet golünün asisti Çağlar Söyüncü'den geldi.

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Sheffield United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, karşılaşmayı 2-1 kazanırken, milli futbolcumuz son golde asist yaptı. Leicester City'nin gollerini 38. dakikada Jamie Vardy ve 70. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Çağlar Söyüncü, ikinci gol öncesinde topu kafayla Harvey Barnes'e indirdi. Barnes de gelişine harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü böylece Premier Lig'de ilk asistini yaptı.



Sheffield United'ın tek golü 62. dakikada Oliver McBurnie'den geldi.



Bu galibiyetin ardından Leicester City 5 puana ulaştı. Sheffield United 4 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de Sheffield United, Chelsea'ye konuk olacak. Leicester City, Bournemouth'u ağırlayacak. Premier Lig'de günün sonuçları

Norwich City 2-3 Chelsea

Brighton 0-2 Southampton

Manchester United 1-2 Crystal Palace

Sheffield United 1-2 Leicester City

Watford 1-3 West Ham

Haftanın Özeti

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