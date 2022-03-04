Soytarılık peşinde koşan Atilla Taş, Almanya'da yaşayan Türklere küfür etti

FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan CHP’li Atilla Taş, sosyal medya üzerinde kalleşliğe devam ediyor.

Soytarılık peşinde koşan ve her seferinde rezil kepaze olan sözde sanatçı Atilla Taş, Almanya'da "dizelin litresine 1,95 Euro veren ve bir depoyu ortalama 120 Euro = 1870 Türk Lirası" verdiğini söyleyen Türk vatandaşına sosyal medya üzerinde ağza alınmayacak küfürler etti.

Taş'ın Twitter'daki o rezil paylaşımı şu şekilde:

"Almanya'da yaşayıp oranın ortamında yağlı ballı olup bize böyle salakça yorumlar atan tüm gerizekalı yavşak Alamancılar Allah belanızı versin. Ülkenize dönün o zaman be pezemekler!"