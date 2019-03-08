Soylu'nın PKK tehdidini çarpıttılar! İngiliz ve Almanlar’ın iftirası bitmiyor

YAKUP SARIÇİÇEK

Yalancı Batı’nın, Türkiye düşmanlığı bitmiyor... Turizm konusunda geçtiğimiz yıl rekor kıran Türkiye’yi hazmedemeyen İngiliz ve Almanlar, karalama kampanyasına birlikte başladı.

İngiliz The Times ile Alman DerTagesspiegel ve Bild gazeteleri, Süleyman Soylu’nun “Avrupa’da PKK mitinglerine katılan terör yandaşları sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yaparlar. Onlar için de tedbir aldık, gözaltına alınacaklar. Dışarıda hainlik yapıp, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” sözünü çarpıtarak sayfalarına taşırken, vatandaşlarından Türkiye’ye gitmeme uyarısında bulundular.

İngiliz gazetesi The Times gazetesinin haberi, “Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rejimine muhalefet ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacaklarını söyledi” diye haber yaptı.

Endişeleri terör yandaşları için

Erdoğan düşmanlığı üzerinden Türkiye’yi hukuksuz ve keyfi tutuklama yapan bir ülke gibi gösteren Times gazetesi ayrıca “Tehdit, özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden Erdoğan’ı eleştirmemeleri konusunda uyardığı, Türkiye’ye seyahat etmek isteyen Alman ziyaretçilere yönelik gözüküyor” diyerek uydurma yalana bir yalan daha eklendi. Alman Bild ve DerTagesspiegel de benzer haberler yaparken “Hiç iyi olmadı Soylu. Bunu yapmanın kimseye faydası olmaz” diyerek PKK yandaşlarını koruma çabasına girdi.