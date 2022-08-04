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Gündem Soylu'dan KPSS açıklaması
Gündem

Soylu'dan KPSS açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevlerine düzenlenen saldırı ve KPSS iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu

Yeniakit Publisher
2022-08-04 11:19:00 -
Soylu'dan KPSS açıklaması

Cemevlerine saldırıyla ilgili konuşan Soylu, "Cemevi saldırılarıyla ilgili 1 tutuklama 2 ev hapsi cezası verildi. Yargılama devam ediyor. Bu eski Türkiye'nin ayak izleridir. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin." dedi.

KPSS iddialarına ilişkin de konuşan Bakan Soylu "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında." açıklamasında bulundu.

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