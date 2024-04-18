Soylu'dan Fatih Altaylı isimli gazeteciye çok sert yanıt! Asalet yoksunu
Fatih Altaylı, eski İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ben sahaya çıksaydım sonuç böyle olmazdı" dediğini iddia etmişti. Soylu'da Altaylı'ya sert yanıt geldi.
Fatih Altaylı, eski İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ben sahaya çıksaydım sonuç böyle olmazdı" dediğini iddia etti. İddialara yanıt veren Soylu, "Fatih Altaylı isimli gazeteci benimle ilgili doğru olmayan bir beyanda bulunmuş. Siyasette bu tip dönemlerde ihtilaf fitneyi arttırır ve ihtilafı arttırmak asalet yoksunluğudur. Hep birlikte tüm emeğimizle sahada çalıştık.
Merak buyurmayınız, AK Parti siyasi hayatımızın en tecrübeli ve en güçlü partisidir. Liderimiz dünya siyasetinin en tecrübeli, bilge lideridir. Allah’ın izni, milletimizin desteği ve Cumhur ittifakı ile Her dem yeniden doğarız…" ifadelerini kullandı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket
Spor
Herkesin gözü oraya çevrilmişken, Fatih Altaylı’dan tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren iddia! Bu gerçekten doğru mu
Gündem
Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası