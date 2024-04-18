Soylu'dan Fatih Altaylı isimli gazeteciye çok sert yanıt! Asalet yoksunu

Fatih Altaylı, eski İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ben sahaya çıksaydım sonuç böyle olmazdı" dediğini iddia etti. İddialara yanıt veren Soylu, "Fatih Altaylı isimli gazeteci benimle ilgili doğru olmayan bir beyanda bulunmuş. Siyasette bu tip dönemlerde ihtilaf fitneyi arttırır ve ihtilafı arttırmak asalet yoksunluğudur. Hep birlikte tüm emeğimizle sahada çalıştık.

Merak buyurmayınız, AK Parti siyasi hayatımızın en tecrübeli ve en güçlü partisidir. Liderimiz dünya siyasetinin en tecrübeli, bilge lideridir. Allah’ın izni, milletimizin desteği ve Cumhur ittifakı ile Her dem yeniden doğarız…" ifadelerini kullandı.