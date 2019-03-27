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Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e niye ihanet ettin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DYP’de beraber siyaset yaptıklarını söylediği Meral Akşener’e "Sen, Doğru Yol Partisinden niye ayrıldın? Tansu Çiller’e niye ihanet ettin? O kara sayfayı açıklamazsan, seni bütün millete ifşa edeceğim" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:36
Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e niye ihanet ettin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DYP’de beraber siyaset yaptıklarını söylediği Meral Akşener’e "Sen, Doğru Yol Partisinden niye ayrıldın? Tansu Çiller’e niye ihanet ettin? O kara sayfayı açıklamazsan, seni bütün millete ifşa edeceğim" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Sincan ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Burada Bakan Soylu’ya, Cumhur İttifakı Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, milletvekilleri, il ve ilçe parti yönetimi eşlik etti. Mitingde konuşan Bakan Soylu, Sincan’ın Yenikent Mahallesine, yeni yılın başına kadar yeni ve parmak ısırtacak bir karakol yapılacağı müjdesini verdi. Çocukların, 13-14 yaşlarında dağa çıkarıldığını ve terörist yapılmak istenildiğini söyleyen Bakan Soylu, "O hayvan Karayılan">Murat Karayılan, hayvan Cemil Bayık’ın masasına onun gibi hayvanların masasına meze yaptılar. O çocuklarımıza tecavüz, taciz ettiler ki, analarına bir daha dönemesinler, yüzlerine bir daha bakamasınlar diye. Size bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak söylüyorum. Bunu bizim kendi içimizde yapmamız mümkün değildir. O çocuklara, o hayvan Karayılan">Murat Karayılan’a, o hayvan Cemil Bayık’a, o çocukları taciz eden, o çocuklara tecavüz edenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz" dedi.



"Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Akşener PKK’ya yeni bir yaşam tüneli açmaya çalışıyor"


PKK’nın şahdamarını kestiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "PKK’ya, Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Akşener yeni bir yaşam tüneli açmaya çalışıyor. Ben sizin evladınızım, bakın ne olursunuz. Bunlara itibar göstermeyin, bunları elinizin tersiyle itin. Bunları herkese anlatın" ifadelerini kullandı.


Sezai Temelli’nin "Kürdistan’da biz kazanacağız. Batı’da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz" sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, "Türkiye’de Kürdistan diye bir yer var mı? ’Yok’ Peki, hemşehrilerim siz Kılıçdaroğlu’ndan şöyle bir söz duydunuz mu ? ’Edepsiz Sezai Temelli, ahlaksız adam, senin ağzına bu lafı tıkarım’ diye bir söz duydunuz mu? Peki, siyasete baş olmak için giren şimdi kuyruk olan Meral Akşener’den, çakma milliyetçi Meral Akşener’den ’o Kürdistan lafını senin ağzından bir kere duymayacağım’ sözünü duydunuz mu ? Ama Cumhurbaşkanımıza, bizlere atar yapıyor değil mi? Ne diyor? ’Teröristler nasılsınız’ diyor. Güya, Cumhurbaşkanımız öyle söylemiş. Sen Cumhurbaşkanımıza öyle söyleyeceğine, esas teröriste terörist de esas, edepten yoksun, esas teröriste" şeklinde konuştu.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklenen Bakan Soylu, şunları kaydetti:


"Ona buradan bir soru soruyorum. Sen, Doğru Yol Partisinden niye ayrıldın? Tansu Çiller’e niye ihanet ettin? O kara sayfayı açıklamazsan, seni bütün millete ifşa edeceğim. Çünkü bu millet, kendini temsil etmeyi hak etmeyenler tarafından temsil edilmemelidir onun için, sen niye ihanet ettin?"

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:36
  1. doğa

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