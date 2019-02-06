Soylu ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattı! Trafikte yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyasını ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattı.

Bakan Soylu Ankara’da düzenlenen törende şunları söyledi:

Eskiden bize okullarda hep şöyle öğretildi; ilk önce sağa bakacağız, sonra sola bakacağız, tekrar sağa bakacağız. Bunu anlamı şuydu: Trafikte sorumluluk yayaya ait. Yol boşsa çıkacaksın, arabayı kollayacaksın bir şey olursa kusur da dikkatsizlik ve tedbirsizlikten sana ait olacak.

Oysa yeni kanunda 74. madde yaptığımız değişiklik çok net: Artık kavşaklarda, trafik lambası olmayan yaya geçidinde, ayrıca trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini gördüğü zaman ve yayayı da gördüğü zaman yavaşlayacaklar.

Eskiden nezaketle yol veriliyordu. Veya vermiyorlardı. Oysa şimdi araçlar gelecekler, yaya geçidinde duracaklar, yayanın geçmesini bekleyecekler ve ardından yolculuklarına devam edecekler. İşte buradaki en temel değişiklik bu.

Bu eskiden belki bir nezaketti bir ricaydı ama şimdi ülkemiz geliştikçe kurallarımız da gelişmektedir ve bu adımlar hep birlikte atılmaktadır.

Şu anda 81 vilayetimizde 81 valimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, tüm arkadaşlarımız bu devlet eylemine yine aynı böyle mütevazi ama sesimizi duyurabileceğimiz bir anlayışla katılmaktadır.