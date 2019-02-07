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Soylu ‘Trafikte yaya önceliği’ni başlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyasının startını verdi.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:54

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinin ardından ülke genelinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyanın startı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yapılan etkinlikle verildi. Etkinlik alanına Bakanlık binasından yürüyerek gelen Soylu, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Trafikte yolun karşısına geçmeye çalışanların türlü zorluklarla karşılaştığını anımsatan Soylu, eski köye yeni adet getirmeye çalıştıklarını söyledi. Yaya öncelikli trafikte başarılı olunması halinde kaza oranlarının Avrupa Birliği seviyesinin altına inilebileceğini belirten Soylu, “Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:54
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Yaya Öncelikli Trafik Yılı
  3. Öncelik Hayatın
  4. Öncelik Yayanın
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  6. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  7. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
  8. Avrupa Birliği

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