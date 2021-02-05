Soylu: Terör örgütünü anneler çökertecek! 23’üncü kavuşma

İçişleri Bakanlığı çarşamba günü akşam saatlerinde 5 terör örgütü PKK/KCK mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 522 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtilerek, "Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi" denildi.



Müjdeyi Soylu verdi



Teslim olan teröristlerin 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından teslim olan teröristlerden Onur Han’ın ailesinin "Diyarbakır anneleri" arasında yer aldığını duyurdu. Bakan Soylu, söz konusu paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde bir buluşma daha... 23. buluşma! PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek!" ifadelerini kullandı.



Anneler bayram etti



Muş’un Varto ilçesinden 18 Ağustos 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Selma Han, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Onur için evlat nöbetine katıldı. Annenin oturma eylemi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı duyuruda terör örgütü PKK’dan kaçarak, teslim olan 5 örgüt mensubundan 1’inin, Selma Han’ın oğlu Onur olduğunu duyurdu. Teslim olan Onur Han, güvenlik güçlerince sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda ailesiyle buluşturuldu.



HDP tarafından kandırılarak terör örgütüne gönderilen evlatlarının bulunması için 522 gündür evlat nöbeti tutan aileler de bir annenin daha evladına kavuşmasıyla hem sevindi hem de heyecanlandı. Siirt’ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren anne Saadet Ödümlü, çocuğuna büyük özlem duyduğunu belirterek, “Bir çocuk daha geldi, ailesine kavuştu. Sevinçliyiz, çok mutluyuz. İnşallah hepimizin çocuğu Allah’ın izni, devletimizin gücüyle gelecek” dedi.

4 yıl önce kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de bir evladın daha terör örgütünden kaçarak gelmesiyle bayram yaşadıklarını söyledi. Gökçe, “Darısı tüm annelerin başına. Hepsi gelir inşallah. Tek bir çocuk kalsa da o gelene kadar buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.