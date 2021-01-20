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Siyaset Soylu Odatv'den tazminat kazandı
Siyaset

Soylu Odatv'den tazminat kazandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda Odatv'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:35:00 -
Soylu Odatv'den tazminat kazandı

Bakan Soylu, Odatv hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul ederek, internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

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