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Soylu 'Her anne baba indirsin' demişti! 'UYUMA' yakalattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Her anne baba bu programı indirsin' diyerek tanıttığı 'UYUMA' uygulaması uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakalattı.

05 Şubat 2019 Salı 15:28
Soylu 'Her anne baba indirsin' demişti! 'UYUMA' yakalattı

İçişleri Bakanlığı tarafından sokak satıcılarıyla mücadeleye vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla 26 Eylül 2018 tarihinde başlatılan, UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) ihbar projesi uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına katkı sağlıyor. Appstore, playstore programları üzerinden indirilerek cep telefonlarına kurulumu yapılan UYUMA ile Denizli Emniyet Müdürlüğüne yapılan uyuşturucu ihbarının değerlendirilmesi sonucunda filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye giden Denizli Emniyet Müdürlüğü Nartokim ekipleri, sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin eden 5 kişiyi kıskavrak yakaladı. Uyuşturucu maddelere el konuldu. Hemen ardından şahısların uyuşturucu temin ettiği adrese baskın düzenleyen Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satışa hazır halde paketlenmiş 42 gram eroin maddesi ele geçirdi. 2 uyuşturucu satıcısı göz altına alındı.

Adliyeye gelen ekmekten uyuşturucu çıktı

‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adli mercilere sevk edilen iki şahsın adliye binasında işlemleri devam ederken M.E. isimli üçüncü şahıs tarafından şüphelilere ekmek arası yiyecek getirildi. Yapılan kontrolde ekmek arası yiyeceğin içinde 2 adet suboxone hap ile 0,5 gram sentetik kannobinoid maddesi bulundu. M.E. isimli şahıs da olayla bağlantılı olarak yakalandı. ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri il merkezinde yabancı uyruklu şahısların kullandığı bir aparta da operasyon düzenledi. İkamet içerisine gizlenen 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Röntgen çekilince ortaya çıktı

Yürütülen bir diğer çalışmada ise elde ettikleri istihbari değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, temin ettiği uyuşturucu maddeleri yutma yöntemiyle Denizli’ye getiren bir şahsı yakaladı. O.R. isimli yabancı uyruklu şahsın şeffaf poşetlere sararak yuttuğu 5 poşet halindeki uyuşturucu maddeler adli makamlarca yaptırılan sağlık kontrollerinde radyoloji çekimiyle görüntülendi. Hastanedeki tıbbi müdahale ile şahsın yuttuğu 2,5 gram eroin maddesi çıkartıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde suçlarıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 87 gram eroin maddesi, 159 gram metamfetamin maddesi, 10 miligram likit-4 gram kubar esrar maddesi, 1 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 17 şüphelinin tamamı tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:28
  1. Denizli
  2. UYUMA
  3. Süleyman Soylu

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