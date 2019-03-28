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Soylu: “Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı Irak’ın kuzeyinde devlet kurulurdu”

İçişler Bakanı Süleyman Soylu Maltepe’de ilçe teşkilatı kahvaltısına katıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:05
Soylu: “Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı Irak’ın kuzeyinde devlet kurulurdu”

İçişler Bakanı Süleyman Soylu Maltepe’de ilçe teşkilatı kahvaltısına katıldı. Burada konuşma yapan Soylu; “Irak’ın kuzeyinde devlet kurmak istediler bizim gözümüzün önünde. Amerika tahrik etti mi, Avrupa fiştekledi mi fiştekledi. Peki kurabildiler mi? Kuramadılar, neden kuramadılar biliyor musunuz? Olayların iç yüzünü bildiğim için söyleyeyim. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı orada o devlet kurulurdu” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Maltepe’de AK Parti ilçe teşkilat kahvaltısı programına katıldı. Süleyman Soylu burada partililer, STK temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Süleyman Soylu programda konuşma yaparak Türkiye’ye yönelik yapılan ekonomik saldırılardan ve seçimlerden bahsetti.



“Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı Irak’ın kuzeyinde devlet kurulurdu”


Süleyman Soylu; “Kıymetli hemşehrilerim, etrafımızdaki coğrafyanın ve bundan çok uzak bir zaman dilimi öncesi değil, Srebrenitsa olayında binlerce insanı katlettiler. Avrupa’nın göbeği değil mi ? Bir tek kişinin sesi çıktı mı ? Tam bugünkü gibi. Aynı mantık ve aynı anlayış hiç değişmedi. Dünya’da eğer hayatta kalmak istiyorsak güçlü olmak zorundayız.Bitti mi Türkiye’ye yaptıkları. 7 Haziran’dan sonra bitmedi. Bakın Siirt Hastanesini bir günde 7 defa yaktılar. İnsanlık mı bu? Camileri yaktılar. 25 bin evi tarumar ettiler. Kütüphaneleri yaktılar. Okulları yaktılar, spor komplekslerini yaktılar. Dertleri şuydu, Doğu ve Güney Doğu’yu yaşanılmaz hale getirmek. Türkiye’yi oradan aşağıya çekmek, istikrarını altüst etmek ve benim ülkemi yönetilemez hale getirmekti. Ardından 15 Temmuz’u yaptılar. Sadece son 7 yılın olaylarını anlatıyorum. Ülkede darbe yapılıyorsa kim ülkeye yatırım yapar Allah’ınızı severseniz. Kimse yapmaz. Hele ortalık bir sakinleşsin diye beklediler. Bu her şeyin temel kuralıdır. Ardından Irak’ın kuzeyinde devlet kurmak istediler bizim gözümüzün önünde. Amerika tahrik etti mi, Avrupa fiştekledi mi fiştekledi. Peki kurabildiler mi? Kuramadılar, neden kuramadılar biliyor musunuz? Olayların iç yüzünü bildiğim için söyleyeyim. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı orada o devlet kurulurdu. Bu kadar açık ve net” diye konuştu.



“Bugün yetersiz bir Türkiye yok”


Ayrıca Türkiye’nn bugünkü durumundan bahseden Soylu; ”Bugün boynu bükük, beli eğik, ayakları yetersiz bir Türkiye yok. Amerikan Başkanının twitiyle parmak salladığı ve ekonomik saldırı yaparak Türkiye’yi zayıflatıp, acaba bu seçimde az oy almalarını sağlayarak Türkiye acaba önümüzdeki 4 buçuk yılda daha zayıf bir hükumetle beraber istediğimiz gibi yukarıdan aşağı başına vurmasına fırsat sağlarız anlayışını ortaya koymak için bir ekonomik operasyon bir döviz operasyonu yaptılar. Bu operasyonların bir tek hedefi vardı 31 Mart seçimleri. Başka hiçbir hedefi yoktur.Bizim bazı köşe yazarları var, PKK seviciliği yapan. Sadece Karayılan">Murat Karayılan’ı Cemil Bayık’ı veApoyu bize kendisinden daha fazla dost görenler var. Maalesef bunlar Saadet Partisi’nin içerisinde var. Bunlar İYİ Parti’nin içerisinde var, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisinde var. Dün Saadet Partisi beni Yüksek Seçim Kurulu’na şikayet etmiş. Beni şikayet edeceğine kol kola yürüdüğün, birlikte olduğun, şu anda Şanlıurfa’da Aponun yeğeni Ömer Öcalan’la birlikte kapılarını tıklattığın ve Kürdistan’da biz kazanacağız, Batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz diyen tamamen bölücülük yapan, eğer biraz vicdanınız varsa, ahlakınız varsa, biraz bu ülkeye ait milli ve manevi değerleriniz söz konusuysa, Sezai Temelli denen edepsizi siz YSK’ya değil bu millete şikayet etsenize” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:05
  1. doğa

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