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Soylu açıkladı: İtirafçıları cezaevinde astılar!

Son 10 gün içerisinde 3 terör örgütü üyesinin asıldığını belirten Soylu, "Üçünün de ortak özellikleri var. Üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde astılar" dedi.

26 Mart 2019 Salı 11:54
Soylu açıkladı: İtirafçıları cezaevinde astılar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü. Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar" dedi.

Soylu ifadelerini şu şekilde sürdürdü; ''2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı. ''

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:54
  1. İçişleri
  2. süleyman soylu
  3. hapishane
  4. soylu
  5. Bakan Soylu

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp42 dk önce
    Devletin görevi cezaevindeki suçluların tümünü ayırım yapmaksızın korumaktır. Önlem ayrıntılarını cezaevi personeli çok iyi bilmekte. Burada bu feci olayı sn.Bakan açıklarken maalesef devletin ve hükümetin de hatalarınıda açıklamakta. Belli ki vehametin kendide maalesef farkında degil, insanlık tragödyası.
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    yani sülayman paşam, adama sormazlar mı cezaevine neden hakim değilsin, diye. madem bunlar özel türden mahkumlardı neden ayrı koymadın?
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    Sayın Bakan, İTİRAF EDİP, VATAN MİLLET İÇİN ÇALIŞANLARI DEVLETİMİZ TEDBİR ALIP KORUMASI GEREKMİYOR MU?? BAKIN YILLARDIR "DEVLET İN EN ÜST MAKAMLARINA GÖREV YAPTIM" DİYEN BARINÇ, HALA "HOCA DİYE İNANDIK PAPAZ ÇIKTI " DİYEMEDİ!! AMERİKAN AJANI ÇIKTI DİYEMEDİ!! BASINA KONUŞURKEN TV LERDE KONUŞURKEN TERÖRİST BAŞI DİYEMİYORLAR!! FGÜLEN DEN TERÖRİST BAŞI DİYE KONUŞAMIYORLAR.!!!
  • aslanaslan1 sa önce
    O YAMYAMLARI ASAMAZSAN ASARLAR... ELLERİNE DÜŞERSEN SENİDE ASARLAR...İLLEDE İDAM, İLLEDE ŞERİAT
  • SssSss1 sa önce
    Niye bunlari ayri koguslarda korumadiniz. Niye???????

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