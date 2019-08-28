Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında, 'Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İş Birliği Protokolü'nün imza töreni düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törene; Bakan Süleyman Soylu ve Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk katıldı.

Bakan Soylu, imzalanan protokolle uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve veri setlerinin daha iyi değerlendirilmesi için önemli adım atıldığını söyledi. Bu adımı sivil toplum örgütü ile atabilmenin çok önemli olduğunu kaydeden Soylu, küresel güvenlik tehditlerinde uyuşturucunun ilk 5 sırada yer aldığını belirtti.

Soylu, "Terör ve göç ile beraber yüzyılımızın ilk 3 meselesinin arasına koyarsak abartmış olmayız. Hem teröre finansman sağlıyor hem de kendi adına dünyada 2015'te de dünyada doğrudan 167 bin insanın ölümüne sebep alan bir meseleyi konuşuyoruz. Dolaylı ölümleri de işin içine katarsak 2015 rakamı 450 bin kişi, 2017'de bu rakam yüzde 30 artarak 585 bine çıkmış. Türkiye maalesef bulunduğu coğrafi konum nedeni ile de bu tehdidin doğrudan muhatabı" diye konuştu.

'7 ayda 14 ton eroin yakalandı'

Bakan Soylu, uyuşturucuyu terör meselesi olarak algıladıklarını daha önce de ifade ettiklerini söyleyerek, "Mücadelemiz ve politikamız uyuşturucuya sıfır toleranstır. Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi'nin verilene göre, 2017 ile 2018 yılları arasında uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 22 civarında arttı. 2018 yılında; 18 ton eroin, 80,7 ton esrar, 8,9 milyon ton ecstasy, 22 milyon adet captagon yakalandı. Bu yılın ilk 7 ayında 14 ton eroin yakalandı. Yılbaşından bu yana 82 bin 598 operasyon, 122 bin 816 gözaltı, 15 bin 216 tutuklama gerçekleştirilmiştir" dedi.

'Topyekün mücadele verilmesi gerek'

Uyuşturucu ile mücadelede iki önemli etkenin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Birincisi doğrudan uyuşturucu sebebiyle ölümler. Uyuşturucu parası vermediği için dayak yiyen, ailelerinde huzur kalmayan ve en son evlatlarını bu illete kurban veren ailelerin feryatları. İkincisi ise yıllardır mücadele ettiğimiz ocaklara şehit düşüren PKK terör örgütünün ana finansman kaynağı olmasıdır. Bu mücadele topyekun verilmesi gereken bir mücadele. Hem kolluk kuvvetleri ile hem de eğitim ve sağlık kurumlarımızla bunu yürütmemiz önemli. Bu protokol ile hedefimiz atık su analizi ile uyuşturucu kullanımının doğru bir haritasını çıkarmak" diye konuştu.

'Bu uygulamayı kullanmamız ve indirmemiz gerek'

Bakan Soylu, Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak, öldürülen Emine Bulut'u hatırlatıp, KADES uygulamasından bahsetti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce kullanıma sunulan, şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların 'imdat butonu' olan KADES uygulamasının önemine değinen Soylu, "Kadın şiddeti ile ilgili bizim KADES diye bir uygulamamız var. 3 binden, 3 gecede, 190 bine çıktı, bu uygulamayı indirenlerin sayısı. Bunun için Emine Bulut'un ölmesini beklememeliyiz. Bunu defalarca söylüyoruz, bunu hep birlikte başarmalıyız. Bu uygulamayı kullanmamız ve indirmemiz gerek. 'Ben ne yapayım' deme, bunu indirmek bile bir başlangıçtır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Türkiye'de atık su analizi ile uyuşturucu kullanımının haritasının çıkarılacağı protokol imzalandı.