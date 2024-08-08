Soykırımda birleştiler: Aynı tas, aynı ‘haham’

ABD’nin 81 yaşındaki başkanı Joe Biden’in bunadığı gerekçesiyle gelen tepkiler sonrası ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerinden çekildiğini duyurmuştu. ABD’nin başına geçen her isim siyonizme hizmet etmekten geri kalmazken Biden’in Demokratların adayı olarak gösterdiği Kamala Harris de siyonizm hizmetine başkan seçilmeden başladı bile.

“Soykırıma oy vermeyeceğiz”

Harris'in Michigan eyaletinin Detroit kentinde düzenlenen seçim mitingindeki konuşması esnasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler slogan atmaya başladı. Göstericiler, "Kamala, Kamala saklanamazsın. Soykırıma oy vermeyeceğiz." sloganı attı.

Harris'in destekçileri ise "Kamala" sloganıyla ve yuhalayarak Filistin destekçilerine karşılık verdi.

Harris, Filistin sloganlarından rahatsız oldu

Filistin sloganlarından rahatsızlığını gizleyemeyen Harris, "Demokrasiye inandığımız için buradayız. Herkesin sesi önemli fakat şimdi ben konuşuyorum." dedi. Harris, konuşmasına devam ederken sözlerinin sloganlarla tekrar bölünmesi üzerine bu kez, "Eğer Donald Trump'ın kazanmasını istiyorsanız bunu söyleyin. Aksi halde ben konuşuyorum." ifadesini kullandı.

ABD’nin katil İsrail’i desteklemeye devam edeceğini açıklamıştı

Harris, temmuz ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

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