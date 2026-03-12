Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi
Kayseri’de Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir siyasi buluşma gerçekleşti. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, şehir siyasetinde uzun süre konuşulacak bir tabloya sahne oldu. Farklı siyasi görüşleri temsil eden il başkanları ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı sofrada buluştuğu program, hem şehir kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.