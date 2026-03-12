Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Programda konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Kayseri’den güçlü bir mesaj verildiğini ifade etti. Altun konuşmasında, farklı düşüncelerin ve siyasi görüşlerin toplumun zenginliği olduğunu belirterek, ortak değerlerde buluşmanın önemine dikkat çekti. Kayseri’den tüm dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı vermek istediklerini ifade eden Altun, farklılıkların ayrışma sebebi değil, aksine toplumu güçlendiren bir unsur olduğunu dile getirdi.