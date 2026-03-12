  • İSTANBUL
Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi
Giriş Tarihi:

Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Kayseri’de Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir siyasi buluşma gerçekleşti. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, şehir siyasetinde uzun süre konuşulacak bir tabloya sahne oldu. Farklı siyasi görüşleri temsil eden il başkanları ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı sofrada buluştuğu program, hem şehir kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.

#1
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen programa Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya da katıldı. Kayseri siyasetinin önemli isimlerini bir araya getiren iftar programında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer başta olmak üzere Kayseri’de faaliyet gösteren siyasi partilerin il başkanları da yer aldı. Programda ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı, mahalle muhtarı ve basın mensubu da hazır bulundu.

#2
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, siyasi rekabetin yoğun yaşandığı bir dönemde farklı görüşleri temsil eden isimlerin aynı sofrada buluşması açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

#3
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Kayseri’de siyasetin farklı renklerini temsil eden isimlerin bir araya gelmesi, şehirde birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirildi.

#4
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Katılımcılar iftar programı boyunca hem Ramazan’ın manevi iklimini paylaştı hem de şehrin geleceği, toplumsal dayanışma ve siyasi diyalog konularında görüş alışverişinde bulundu.

#5
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Programda konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Kayseri’den güçlü bir mesaj verildiğini ifade etti. Altun konuşmasında, farklı düşüncelerin ve siyasi görüşlerin toplumun zenginliği olduğunu belirterek, ortak değerlerde buluşmanın önemine dikkat çekti. Kayseri’den tüm dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı vermek istediklerini ifade eden Altun, farklılıkların ayrışma sebebi değil, aksine toplumu güçlendiren bir unsur olduğunu dile getirdi.

#6
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Siyasette zaman zaman yaşanan sert tartışmaların aksine, böylesi buluşmaların toplumda umut ve güven duygusunu güçlendirdiği vurgulandı.

#7
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Programda yer alan siyasi parti temsilcileri de Ramazan ayının barış, kardeşlik ve dayanışma iklimine dikkat çekerek bu tür organizasyonların toplumun farklı kesimleri arasında köprü kurduğunu ifade etti.

#8
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Kayseri’de gerçekleşen bu iftar buluşması, siyasetin farklı aktörlerinin ortak değerlerde bir araya gelebileceğini göstermesi bakımından önemli bir örnek olarak değerlendirildi.

#9
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Şehirde ortaya çıkan bu birlik tablosu, sadece Kayseri için değil Türkiye siyaseti açısından da örnek bir model olarak yorumlandı. Programın ardından kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, farklı siyasi görüşlere sahip isimlerin aynı sofrada buluşmasının demokrasinin ve toplumsal barışın güçlenmesi adına önemli bir mesaj olduğu vurgulandı.

#10
Foto - Kayseri Siyasetinden Türkiye’ye Örnek Buluşma: Farklı Partiler Aynı İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Kayseri’de verilen bu birlik ve kardeşlik mesajının, Türkiye genelinde siyasi diyalog ve karşılıklı anlayışın güçlenmesine katkı sağlaması beklenirken, iftar programı şehir siyasetinde uzun süre hatırlanacak önemli bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

