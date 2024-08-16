Soykırımcı kasap, BM kürsüsüne çıkacak

TAHSİN HAN

Barbar İsrail’de “Bibi” lakaplı Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 aydır süren Gazze’deki soykırım nedeniyle ülkesine yönelen tepkileri hafifletmek ve yeni bir algı oluşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşma yapmaya hazırlarıyor... 30 Haziran’da İsrail Meclisi tarafından Gilad Erdan’ın yerine BM elçisi olarak seçilen Danny Danon, Netanyahu’nun eylül ayı sonunda BM Genel Kurulu’nda konuşma yapmak üzere New York’a gitmeyi planladığını söyledi. Gelecek hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e güven mektubunu sunacak olan Danon’a göre Netanyahu’nun 26 veya 27 Eylül’de Genel Kurul’da konuşma yapması planlanıyor. Daha önce 2015-2020 arasında da İsrail’in BM elçisi görevini yürüten Danon, “Başbakanın ziyaretine zemin hazırlıyoruz. Geleceğine inanıyorum. Yarın İsrail’de ne olacağını bilmiyoruz - ancak planlar onun gelip Genel Kurul önünde konuşma yapması yönünde” diye konuştu.

Danon, yaklaşan BM Genel Kurul toplantısına Filistin meselesinin hakim olacağını söylerken “Yaklaşık 17 yıllık başbakanlığı boyunca Netanyahu, Genel Kurul’da birçok kez konuşma yaptı ve bunu İsrail’in pozisyonunu dünyaya tanıtacak önemli bir platform olarak görüyor. Bu konuşma, geçen ay ABD Kongresi’nin özel bir ortak oturumunda İsrail’in konumunu açıklayan Netanyahu için bir başka yüksek profilli konuşma olacak” dedi.

Filistinsiz harita akıllarda

Netanyahu geçen yıl 7 Ekim’de başlayan Gazze soykırımından sadece iki hafta önce BM’ye seslenmiş ve elindeki İsrail haritasıyla bir skandalı paylaşmıştı. Netanyahu’nun tuttuğu haritada Filistin’in olmadığı, haritada işgal altındaki Batı Yaka ve Gazze Şeridi’nin İsrail’in bir parçası olarak gösterildiği görüldü. Bu skandal adımdan 2 hafta sonra Gazze’de soykırıma girişen İsrail, Batı Yaka’yı da ilhak için adım adım ilerliyor.

Batıyı desteğe çağırdılar

26 -27 Eylül’deki BM Genel Kurul’unda Netanyahu’yu konuşturmak isteyen İsrail yönetimi, ABD başta olmak üzere batılı ülkeleri de bilgilendirmeye ve destek vermeye çağırdı. BM’de İsrail’e yönelik ciddi bir tepki olacağını hesaba katan siyonistler, batılı ülkelerin yanı sıra mandası olan ada ülkeleri ve Yahudi lobisinin kuklası devletçikleri de Genel Kurul’da Tel Aviv’e destek vermeye, olası tepkileri birlikte göğüslemeye çağırdı.

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