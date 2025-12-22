Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Pazar günü yaptığı açıklamada Batı ülkelerindeki Yahudilere "yükselen antisemitizmden kaçmak için İsrail'e göç etmeleri" çağrısında bulundu.

Dünya çapındaki Yahudi cemaatleri ve örgütlerinin liderleriyle birlikte düzenlenen törende konuşan Saar, "Yahudiler her yerde güven içinde yaşama hakkına sahiptir. Ancak neler olduğunu görüyor ve tam olarak anlıyoruz ve belirli bir tarihsel deneyime sahibiz. Bugün Yahudiler dünyanın dört bir yanında avlanıyor" ifadelerini kullandı.

Saar "Bugün İngiltere'deki, Fransa'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki, Belçika'daki Yahudilere sesleniyorum: İsrail topraklarına gelin. Evinize dönün." dedi.

İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşının başlangıcından bu yana İsrailli liderler "Batılı ülkelerde antisemitizmin arttığını" ifade ediyor. Son olarak Avustralya'daki silahlı saldırı sonrasında bu söylemlerde artış yaşandı.

İsrail'in 1950 tarihli "Geri Dönüş Yasası" kapsamında, dünyadaki her Yahudi İsrail'e yerleşme ve İsrail vatandaşlığı alma hakkına sahip.

Yasa aynı zamanda en az bir Yahudi büyük ebeveyni olan kişiler için de geçerli.

Kaynak: Mepa News