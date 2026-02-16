Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka’ya yerleşim faaliyetlerini genişletme kararına sert tepki gösterdi. Söz konusu adımların uluslararası hukuka ve insan onuruna aykırı olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, Türkiye'nin Filistin'in haklı mücadelesine ve iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğini yineledi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR….

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle; "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."