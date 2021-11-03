Soykırımcı diktatör Stalin, dostu İnönü’ye hediye etmişti: Köşkte sergileniyor

İsmet İnönü'nün yaşadığı Pembe Köşk bir buçuk yıl aranın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Yılda iki dönem ziyaretçi kabul eden Pembe Köşk’te bu yıl tek parti döneminin lideri İsmet İnönü’nün Sovyetler Birliği ziyareti sırasında birçok katliama imza atan diktatör Josef Stalin tarafından kendisine hediye edilen satranç takımı da sergileniyor.

İsmet İnönü, 1932 yılında hayranı olduğu Sovyetler Birliği ile ilişkileri artırmak amacıyla SSCB'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. İnönü başkanlığındaki heyet, 25 Nisan-10 Mayıs 1932'de Odesa, Moskova, Leningrad ve Harkov'u kapsayan bir resmi ziyarette bulundu. İnönü, Sovyet Komünizminin simgesi Kızıl Meydan'da, dönemin soykırımcı SSCB lideri Josef Stalin ile birlikte 1 Mayıs askeri törenini de izledi. Bu ziyaret sırasında diktatör Stalin tarafından İnönü’ye hediye edilen satranç takımı, İnönü’nün yaşamını geçirdiği Pembe Köşk’te sergileniyor.