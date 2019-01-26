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Soygunculuk genlerinde var! Venezuela'nın altınlarına el koydu

İngiltere, Venezuela'ya ait 1,2 milyar dolar değerindeki altınların Maduro tarafından çekilmesine izin vermedi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:21
Soygunculuk genlerinde var! Venezuela'nın altınlarına el koydu

Venezuela Merkez Bankasının, İngiltere Merkez Bankasındaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi.

Bloomberg'de yer alan haberde; transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.

Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankasındaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında, silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız göreceğiz." demişti.

İngiltere Venezuela'da Guaido'yu destekliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da Amerikalı yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:21
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. İngiltere Merkez Bankası
  3. Merkez Bankası
  4. Nicolas Maduro
  5. Donald Trump
  6. John Bolton
  7. İngiltere
  8. Arjantin
  9. Brezilya
  10. Paraguay
  11. Türkiye
  12. Amerika
  13. Bolivya
  14. ABD

YORUM YAZ

  • NejmettinNejmettin20 dk önce
    Bizim altınlarınımiz da İngiltere'de rehin degilmi...

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