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Dünya Şoygu Rusya'nın asıl hedefini açıkladı
Dünya

Şoygu Rusya'nın asıl hedefini açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da düzenlenen operasyonun amacının ülkenin doğusunu özgürleştirmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 14:28:00 -
Şoygu Rusya'nın asıl hedefini açıkladı

Uzun süredir kameralar karşısına geçmeyen ve nerede olduğuna dair komplo teorilerinin üretildiği Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da yürüttükleri "özel operasyon" hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Doğu Ukrayna'yı özgürleştirmeye çalıştığını belirterek, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini özgürleştirme planımızı kademeli olarak uyguluyoruz" dedi.

Batı'yı Kiev'e silah vererek çatışmayı uzatmakla suçlayan Şoygu, "ABD ve diğer Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu uzatmak için her şeyi yapıyor" dedi.

Kırım hakkında da konuşan Şoygu; konunun 2014 yılında yapılan referandumla kapandığını belirtti.

Kremlin daha önce yaptığı açıklamada; "Kırım Rusya'nın ayrılmaz bir parçasıdır" demişti.

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