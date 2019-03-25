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Soyer’den trafiğe çözüm için projeler

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer kent içi ulaşım projelerini açıkladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:56
Soyer’den trafiğe çözüm için projeler

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer kent içi ulaşım projelerini açıkladı. Üç noktada trafiğin yer altına alınacağını, yeni kavşak düzenlemeleri yapılacağını, Bayraklı-Buca-Karabağlar hattına yeni bir ana arter açılacağını, şehirdeki otopark sorununun çözüleceğini ifade etti.



Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, kent içi trafiğinin rahatlatılması için üç kritik noktada trafiğin yer altına alınacağını ve yaşayan meydanlar oluşturulacağını söyledi. Soyer, “Şair Eşref-Havagazı Tüneli ile Alsancak Garı önündeki alanın yaya öncelikli hale getirilmesi ile yaklaşık 15.000 metrekare bir meydan kazanacağız. Trafiğin yer altına alınacağı diğer iki nokta da Karşıyaka Vapur İskelesi önü ile Basmane Garı-Dokuz Eylül Meydanı olacak" dedi. 111 noktada kavşak düzenlemeleri yapılacağını da sözlerine ekleyen Soyer, şöyle konuştu: “Trafiği sıkıştıran 111 noktayı tespit ettik. Yeni kavşak düzenlemeleri yaparak trafiği rahatlatacağız. Akıllı Trafik Sistemi hayata geçecek, sıkışıklık ortadan kalkacak.” Bayraklı - Buca - Karabağlar hattına yeni bir ana arter açılacağını da vurgulayan Soyer, “Yol altyapısı yetersiz yerlerde yeni ana arterler açacağız. Tünel-Viyadük ile Homeros-Otogar bağlantısı sağlanacak. Trafik sorunu yoğun olan ilçemiz Buca’ya yeni bir arter yapacağız. Bayraklı-Buca-Karabağlar’ı 29.3 km.’lik yeni bir ana arterle birbirine bağlayacağız. Yapılan yol, yeni bir koridor olma niteliği taşıyacak” diye konuştu.



“Otopark sorunu çözülecek”


İzmir genelindeki 62 bin 641 araçlık otopark kapasitesini kısa sürede en az 100 bin araca çıkaracaklarını, ayrıca yeni, katlı veya yer altı, otomatik ve modern otoparklar oluşturacaklarını belirten Soyer, “Sadece kent merkezinde değil, İzmir’in tüm ilçelerinde otoparklar olacak. Ayrıca ’Akıllı Trafik Sistemi’nin etkin ve verimli çalışabilmesi için emniyet ve diğer kurumlarla işbirliği yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:56
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