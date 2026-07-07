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Dünya Altın madeni felaketi! 15 kişi can verdi
Dünya

Altın madeni felaketi! 15 kişi can verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Altın madeni felaketi! 15 kişi can verdi

Sudan’ın kuzeyinde bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçükte 15 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazanın, daha önce güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılan madene bazı işçilerin girmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

Sudan Maden Kaynakları Şirketinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi Halfa ilçesine bağlı Samna bölgesinde yer alan Mohamed Tawfiq Altın Madeni’nde göçük meydana geldi.

Açıklamada, olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Göçüğün ardından bölgeye saha ekipleri sevk edildi. Yerel makamlar ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

İlk incelemelerde, kazanın daha önce teknik değerlendirmeler sonucunda güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılan madene bazı madencilerin uyarılara rağmen girmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

“UYARILARA RAĞMEN SAHAYA GİRDİLER”

Şirketin Çevre ve İş Güvenliği Biriminin, çökme riski nedeniyle madeni daha önce faaliyetlere kapattığı ve girişlerin yasaklandığına dair açık uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı madencilerin bu talimatları ihlal ederek sahaya girdiği, ardından madenin bazı bölümlerinin çöktüğü aktarıldı.

ALTIN MADENCİLİĞİ SUDAN İÇİN KRİTİK SEKTÖR

Sudan’da geleneksel altın madenciliği, 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Bu sektör, ülkenin toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor.

Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin büyük kısmını kaybeden Sudan için altın, en önemli döviz kaynaklarından biri haline geldi.

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