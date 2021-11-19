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Gündem Soyer’den %30 zam kazığı!
Gündem

Soyer’den %30 zam kazığı!

CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilen büyükşehirlerde zam rüzgârı kasırgaya dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:10:00 -
Soyer’den %30 zam kazığı!

CHP’li Tunç Soyer’in belediye başkanlığı yaptığı İzmir’de taksi indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya çıktı. Şehide yapılan yardımı çok görüp, şarap ihaleleri açmaktan geri durmayan, ‘halkçıyım’ deyip teknelerden inmeyen, şatolarda keyif çatan, heykel belediyeciliğini hizmet olarak gören Büyükşehir Belediyesi, UKOME Genel Kurul toplantısında, kentteki taksi ücretlerine yüzde 30 zam yapılması kararı onaylandı. Soyer’in kararı imzalamasının ardından zam yürürlüğe girecek. Yeni tarifeye göre 10 TL olan indi-bindi ücreti 13 TL’ye, taksimetre açılış ücreti ise 4.20 TL’den 4.50 TL’ye çıktı. 5 TL olan kilometre başına ücretin de 5.50 TL olmasına karar verildi.

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