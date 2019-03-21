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Soyer: "İzmir’de raylı sistemi iki katına çıkaracağız"

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir’de raylı sistemi iki kat artırarak kent trafiğini kısa vadede rahatlatacaklarını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:20
Soyer: "İzmir’de raylı sistemi iki katına çıkaracağız"

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir’de raylı sistemi iki kat artırarak kent trafiğini kısa vadede rahatlatacaklarını söyledi. Projesi hazır olan Buca metro hattının temelini atıp, inşaatına başlayacaklarını vurgulayan Soyer, Çiğli tramvayının da projesinin hazır olduğunu, Halkapınar-Otogar metrosunu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynakları ile tamamlayacaklarını belirtti.


Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, ulaşım projeleri içinde raylı sisteme önemli bir yer ayırıyor. İzmir’de raylı sistemi iki kat artırarak kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaklarını söyleyen Soyer, 179 km. olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkaracaklarını, Buca-Halkapınar metro hattını, Çiğli tramvayını ve yapımı devam eden Narlıdere metrosunu da kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. “Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Güzelbahçe’ye kadar uzanacak raylı sistem ağıyla İzmir temiz, kesintisiz, güvenilir, hızlı ve konforlu raylı sistem ulaşım ağına sahip olacak” diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projesi hazır olan Buca metro hattının temelini atacak, inşaatına başlayacağız. Buca metroya kavuşacak. Derhal inşaat çalışmalarına başlayacağız, yarım milyondan fazla İzmirlinin yaşadığı Buca’ya metroyu kazandıracağız. Buca metrosu üniversite dahil olmak üzere 11 duraktan oluşacak, toplam uzunluğu 13.5 km. olacak olan bu hat kısa sürede hayata geçecek. Çiğli’ye de tramvayı getireceğiz. Projesi hazır olan Çiğli tramvayı hattının inşaatına başlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi projesi hazır olan Halkapınar-Otogar metrosunu da kendi öz kaynakları ile tamamlayacak.”



Üç yeni ana transfer merkezi


Toplu ulaşımın artık tüm ana hatlarda gece boyunca da devam edeceğini söyleyen Soyer, Baykuş Seferleri’nin otobüs ve deniz ulaşımında olduğu gibi raylı sistemde de geçerli olacağını söyledi. ’Halk Taşıt’ uygulamasıyla sabah ve akşam yoğun saatler arasında toplu taşıma ücretini yarı yarıya indireceklerini söyleyen Soyer, deniz ulaşımında olduğu gibi raylı taşımada da aktarma süresini iki kat artırarak 1,5 saatten 3 saate çıkaracaklarını belirtti. Ana Transfer Merkezleri’ni insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara dönüştüreceklerini de sözlerine ekleyen Soyer, “3 yeni Ana Transfer Merkezi açacağız. Halkapınar Transfer Merkezi başta olmak üzere transfer merkezleri insanların keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanına dönüşecek” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:20
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