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Soydan: “Fındıkta her yıl gördüğümüz oyunlar ve spekülasyonlar, bu yıl da tekrar ediliyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Hasattan çok önce daha ortada bir şey yokken, hiçbir bilimsel temele dayanmayan rekolte tahminleri yapılmış, olmayan fındığın fiyatı aylar öncesinden spekülasyonla belirlenmeye çalışılmıştır” dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
Soydan: “Fındıkta her yıl gördüğümüz oyunlar ve spekülasyonlar, bu yıl da tekrar ediliyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Hasattan çok önce daha ortada bir şey yokken, hiçbir bilimsel temele dayanmayan rekolte tahminleri yapılmış, olmayan fındığın fiyatı aylar öncesinden spekülasyonla belirlenmeye çalışılmıştır” dedi.


Karadeniz’deki ziraat odalarının başkanları, yöneticileri ve çiftçilerin katılımıyla Altınordu Ziraat Odası Meclis Salonu’nda, fındık konulu basın toplantısı düzenlendi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda, çeşitli sorunlar, üreticilerin beklediği fındık fiyatı ve oynanan bazı oyunlarla birlikte gündemdeki sorunlar konuşuldu.


Katılımcılar adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dünya fındık talebinin ortalama yüzde 87’sini, dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini de Türkiye’de üretildiğini hatırlattı. Karadeniz bölgesinde 400 bin ailenin, 700 bin hektar alanda fındık üretimini gerçekleştirdiğini, bunun da Türkiye’ye yaklaşık 2 milyar dolar döviz kazandırdığını söyleyen Soydan, bu kadar fazla ihracatı yapılan başka bir tarım ürünü olmadığına dikkat çekti.



“Hasattan çok önce, bilimsel temele dayanmayan rekolte tahminleri yapılarak, fındığın fiyatı düşürülmeye çalışılmıştır”


Başkan Soydan, fındıkta rekolte tahminin sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması kararı olmasına rağmen, aylar öncesinden tahminler yapıldığına, bunun da fiyatı etkilediğine işaret ederek, “Fındıkta hasada yaklaştığımız şu günlerde, hemen her yıl yaşayarak gördüğümüz oyunlar ve spekülasyonlar, bu yıl da tekrar ediliyor. Hasattan çok önce daha ortada bir şey yokken, hiçbir bilimsel temele dayanmayan rekolte tahminleri yapılmış, olmayan fındığın fiyatı aylar öncesinden spekülasyonla belirlenmeye çalışılmıştır. Üstelik, bütün tarafların anlaşmasıyla rekolte tahmini yapma ve açıklama görevi sadece Tarım ve Orman Bakanlığında olması kararlaştırılmışken. Şimdi sormak lazım, İhracatçı Birlikleri, ABD’deki Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’nin (INC) toplantısında, neye dayanarak ülkemizin fındık rekolte tahminini 775 bin ve 40 bin tonluk stokla 815 bin ton olarak açıklamıştır. Çiftçinin emeğinin karşılığında gözü olanların amacı da hedefi de bellidir. Oynanan oyun apaçık ortadadır” ifadelerini kullandı.



Düşen fındık fiyatlarına tepki


Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, üreticinin emeğinin karşılığı almasında büyük önem taşıdığına işaret eden Soydan, aniden düşen fındık fiyatlarına tepki göstererek, özetle şu ifadelere yer verdi:


“10 gün önce 18-20 lira olan fındık fiyatları, ortada yeni mahsul fındık çıkmamışken, bir anda neden 12-13 lira seviyelerine düştü. Fiyatlarla kim oynuyor? Bunu da ilgili kurumların araştırması gerekir.


Üreticinin emeği üzerinde oynanan kirli oyun açığa çıkarılmalıdır. Biz bu oyunun farkındayız. Bu oyunu oynayanların hedefi, hasada yaklaştığımız şu günlerde piyasadaki fiyatları düşük gösterip Ofis’in düşük fiyatla piyasaya girmesini sağlamaktır.”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
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