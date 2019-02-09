Soyadı değişikliği caiz midir? İcabında ismimizi bile değiştirebiliyoruz fakat bir şüphe oluşumuna yol açacağı taktirde soyadı değiştirmek sakıncalıdır.

Dinimiz baba uydurmaya ve soy karıştırmaya yarayacak değişikliklere ruhsat vermez. İcabında insanın soyadı değil ismi de değiştirilebilir ancak soyadı değişikliğiyle kişinin geçmişine dair bir şüphe oluşma ihtimalinden söz edilecekse bu sakıncalıdır. Diğer türlüsü ise sakıncası olmayan işler kapsamına girer.

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