Şovlarına bir yenisini ekledi! Sarıgül, ayçiçeği yağına bakın ne yaptı
Siyaset yapmak yerine işi iyice şova dönüştüren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez ayçiçeği yağını tokatladı. Sarıgül, daha önce tüpü ve benzin pompasını tokatlamıştı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaseti bırakıp işi iyice şova çevirdi.
Sosyal medyada birbirinden çektiği birbirinden ilginç videolarla gündeme gelen Sarıgül, ayçiçeği yağını tokatladı.
Tüpü ve benzin pompasını da tokatlamıştı
Mustafa Sarıgül, daha önce tüpü ve benzin pompasını da tokatlamıştı.