Sövgü ‘zillet’in işi

Başkan Erdoğan’ın, Dolmabahçe Camii’nde içki içip, camiyi ibadet edilemez hale getiren ahlaksızlara ve ellerinde “yılın sürtüğü” yazılı pankartlarla Taksim’de eylem düzenleyen Gezici vandallara yönelik ifadelerini, sanki tüm halka edilmiş bir hakaret gibi çarpıtan zilletin paydaşları, kendi kirli sicilini örtbas ediyor. Vatandaşlara yönelik küfürlerin odak noktasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini bağlamından kopararak, “Namusa dil uzatandan Cumhurbaşkanı olmaz” diyen Meral Akşener ve ittifak ortakları vatandaşa yönelik hakaret ve tehditlerin odak noktasında yer alıyor.

Küfür sabıkası kabarık

Küfrün merkezinde yer alan ve utanç dosyası kabarık olan Zillet paydaşlarının hakaretlerinden bazıları şöyle:

l İP’li ahlaksız vekil Lütfü Türkkan, Bingöl’deki esnaf ziyareti sırasında, Meral Akşener’e tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren’e “senin bacını s…..m” şeklinde küfretti.

l Galiz küfürler karşısında üç maymunu oynayan Akşener, şehit ağabeyi için “yavşak yavşak konuşan” ifadelerini kullandı.

l Kılıçdaroğlu, 2011’deki Zonguldak mitinginde, Erdoğan’a yönelik, “Benim adımı yolsuzlukla anarsa ana a..... Gerisini söylemeyeyim” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca eski Bakan Sema Ramazanoğlu’na, “Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış durumda” hakaretiyle bir iğrençliğe imza attı.

l CHP’li Ekrem İmamoğlu, kayak tatilini eleştiren AK Partili Meclis üyesine, “G…. girsin kayak tatili” küfrünü savurdu. İmamoğlu ayrıca, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik ‘it’ hakaretinde bulunduğu için 7 bin 80 lira cezaya mahkûm edildi.

Sinkaf ne ararsan var

l CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisine “başkanım” diye hitap eden bir vatandaşa, “Senin ananı bacını s…”,”A.. ko…. evladı”, “A.. ko.. çocuğu”, “S.. git lan” gibi ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu.

l CHP Milletvekili Levent Gök, Gezi olaylarına müdahale eden polislere; “Sizin ananızı s...., eşekoğlu eşekler” diyerek küfretti.

l CHP’li Gürsel Tekin, kendisini protesto eden bir vatandaşa; “Ağzını yırtarım it herif, O... çocuğu” şeklinde küfrederek, üzerine yürüdü.

Zillet bileşenlerinin kirli ağzını yorumlayan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları dile getirdi:

Ağzı bozuklar

“Başta Meral Hanım olmak üzere ittifak ortaklarının kullandıkları tabirlere baktığımızda, sokak serserilerinin bile tenezzül etmeyeceği bayağı bir dil tercih ettiklerini görüyoruz. Lütfü Türkkan’ın şehit bacısına küfretmesi, Kılıçdaroğlu’nun tehdit ve hakaretleri, Akşener’in ağzından çıkan argo ifadeler, ittifak ortaklarının ağızlarından çıkanı duymadıklarını gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında, ittifak ortakları gerçekten etki ajanlığı konusunda çok mahirler.

Gerçekleri tersyüz etmede, kendi yaptıkları pisliklerin üzerini örtmede, gündemi değiştirmede çok ustalar. Hiçbir şey olmamış gibi bir gün sonra kalkıp sırıtabiliyorlar. Dolayısıyla Meral Hanım önce aynaya baksın, sonra ortaklarının kullandığı dile baksın. Namus kavramı, namuslular için geçerlidir. Namuslu insan vatanına, milletine, dinine, devletine, bayrağına saygılı olan insandır.”

Türkkan’a hesap sorsun

Gazeteci Mehmet Fırat ise, şunları ifade etti: “Hesapta milliyetçi geçinen Meral hanım, önce Lütfü Türkkan denilen hırsız ve arsız bir adamın şehit yakınına söylediği o çirkin ifadelerinin hesabını sorsun. Sonra biz de kendisinin samimiyetine kulak kabartalım. Hem milliyetçi mukaddesatçı geçineceksin, hem de Türkkan’ın, şehidin bacısına yönelik küfür ve hakaretlerini görmeyeceksin. Sonra da kalkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, kendilerini sürtük olarak ifade eden çapulculara yönelik sözlerinden dolayı eleştireceksin.

Meral hanım samimi ise önce böyle birini yanında barındırmaz, kendisi mahkemeye koşarak hesap sorardı. Ama dertleri bu deği. Sabah akşam Anadolu insanının maddi ve manevi tüm değerlerine küfür ve hakaret edenlerin, ellerinde pankartlarla sokaklarda, ‘Biz ibneyiz, Biz sürtüğüz, İstediğimizle yatarız, kalkarız’ benzeri açıklamalarına binaen söylenen sıfatlarından neden rahatsız olurlar ki?

Kendileri söyleyince sorun olmayan durumlarının ilanını, Sayın Erdoğan söyleyince neden sorun yapıyorlar. Allah’a, Peygambere, Amentümüze, şehit yakınlarına sabah akşam küfredildiğinde tepki göstermeyenler, sürtüğe ‘sürtük’ denildi diye ortalığı velveleye veriyorlar. Hadi oradan!”