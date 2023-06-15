Şov bitti, İstanbul felaketle yüzleşti!

Dünyanın en iyi itfaiyeleri arasında iken İBB yönetiminin CHP’ye geçmesinin ardından liyakatsiz atamalarla ve partizan kadrolaşmayla yandaş çiftliğine dönen, bakımsızlık sebebiyle her 4 aracından biri garajlarda çürüyen İstanbul İtfaiyesi, yangınlar karşısında aciz kalmaya devam ederken, zillet paydaşları ve fonlu medyası da saçını taramaya devam ediyor.

Ege ve Akdeniz’de önceki yıl yaşanan cumhuriyet tarihinin en büyük yaşanan orman yangınları sürecinde, “THK’nın yangın uçaklarını verin tadilatını yapalım” diye şov yapan, 40 aracın müdahale ettiği İskenderun Limanı’ndaki yangında sadece 1 İBB aracı olmasına rağmen, “Devletin yapamadığını belediye yaptı” söylemiyle kendilerine paye çıkaran Ekrem İmamoğlu ve avanesi, İstanbul İtfaiyesinin beceriksizliği karşısında üç maymunu oynuyor.

Batı’yı yardıma çağıranlar istanbul yanarken suspus

Devasa yangınlara karşı canla başla mücadele veren hükümete yönelik, “Yangını söndüremiyorlar”, “Batı yardıma gelsin” yaygarası koparanlar, Akit Medya Grubu’ndaki yangını 60 saatte söndüren, İkitelli’deki 6 katlı iş hanını 70 saatte söndüremeyen Ekrem İmamoğlu ile CHP mitinglerinde bayrak sallayan İstanbul İtfaiyesinin partizan Daire Başkanı Remzi Albayrak için tek kelime etmiyor.

309 yıllık İstanbul İtfaiyesini yangın söndüremez haline getiren ve son olarak İkitelli OSB’deki yangın söndükten sonra olay giderek vatandaşların, “Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?” tepkisine maruz kalan Ekrem İmamoğlu’nun lakayt tavrını ve rezaletler karşısında susan fondaş medyanın ikiyüzlü tutumunu Akit’e değerlendiren gazeteciler okuyucularımıza özel açıklamada bulundu.

Ekrem İstanbul'u tiye alıyor

Göz göre göre İstanbul’un yanışını seyreden Ekrem İmamoğlu’nun aymaz tavrını Akit’e değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ali Coşar, “Kurumların yangın öncesi almaları gereken tedbirler var. Bu tedbirlerin de belediyeler tarafından düzenli olarak denetlenmesi lazım. Zaman zaman yangın tatbikatlarının da yapılması da gerekiyor. İstanbul’daki itfaiye teşkilatlarını bünyesinde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu gibi afetlere acil olarak müdahale etmesi gerekir. Bununla ilgili personelini eğitmek ve söndürme teçhizatını ve araçlarını hazır bulundurmak zorunda. Her iki yangında da bir zafiyet olduğu ortada. Burada İBB’nin yeterince tedbirli ve donanımlı olmadığı ortada. Görevlendirmede liyakatten ziyade ideolojik yakınlık kriteri esas alınırsa olacağı bu. O işi bilen-bilmeyen ayrımı yapılmaksızın gerçekleşen görevlendirmeler sonrasında böyle hüsranlar olur. Burada tabii ki İBB yönetiminin çok büyük bir hatası var. Onu ortaya koymak lazım. Yangının ilk gününde Vali ve ildeki devlet ricali ilk günde olay yerine giderken İmamoğlu 4 günde, yangın söndükten sonra olay yerine gitti. Orada vatandaşlara yönelik alaycı ifadeler kullandı. İBB Başkanının halkı ve kurumları tiye alan, alaycı bir tavrı var. Böyle bir şahsın, devletin merkezi yönetimine gelmesi durumunda ortaya çıkacak felaketin boyutunu da şimdiden görmek lazım” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO