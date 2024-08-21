Şov bitti CHP gerçeklerle yüzleşiyor.. “SGK borcunu ödersek personel maaşı dahi ödeyemeyiz”

CHP tarafından kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinasyonunda parti genel merkezinde yapıldı. Türkiye genelinde 14'ü büyükşehir ve 6'sı ilçe belediye başkanının oluşturduğu 20 kişilik konseye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer büyükşehir, ilçe belediye başkanları katıldı.

İçişleri Bakanlığı’na gidiyorlar

Toplantıda, CHP'nin gelecek ay yapacağı tüzük kurultayı, sokak hayvanları, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları konuşuldu. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantıda belediyelerin bir işletme olmadıkları halde vergi borcu ödemelerine tepki gösterilirken, SGK borçlarına çözüm olarak “Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağıyla SGK borçlarının mahsuplaşması” önerisi masaya yatırıldı. Söz konusu önerinin İçişleri Bakanlığı’na sunulmasının planlandığı öğrenildi.

Toplantıda özellikle belediyelerin vergi yükünün çok fazla olduğu vurgulandı. SGK borçlarının ise belediyelerin kötü yönetilmesinden değil; gelirlerinin düşük giderlerinin ise çok fazla artmasından kaynaklandığına dikkat çeken CHP'li kaynaklar, "Bu memleketin ekonomisini belediyeler mi batırdı? Bu memleketin ekonomisini batıran iktidarın kendi kötü ekonomi modelleridir." diyerek Kur Korumalı Mevduat örneğini gösterdiler. İktidarın vatandaşın vergilerini fakirden alıp zengine aktardığının altını çizen kaynaklarca "Ondan sonra da belediyeler bizi batırdı diyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda belediye gelirlerinin sabit kalması nedeniyle CHP'li belediyeleri yakın zamanda zor günlerin bekleyeceğini dile getiren CHP kaynakları, "Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde toplu sözleşmeler geliyor, asgari ücret açıklanacak... Belediyeler maaş ödemekte zorlanacaklar çünkü belediye gelirleri sabit, giderler artıyor" değerlendirilmesini yaptı. Bu kapsamda belediyelerin gelirleri arasında yer alan ilan ve reklam vergisi gibi "harçların güncellenmesi gerektiği" belediyelerin gelirlerini arttırıcı çözüm önlemleri arasında konuşuldu.