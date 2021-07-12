Southgate kimdir? Southgate kaç yaşında? Gareth Southgate hangi takımları çalıştırdı?

İngiltere teknik direktörüü Gareth Southgate kimdir? Southgate, 3 Eylül 1970; Watford, İngiltere), İngiliz futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, İngiltere millî takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Profesyonel futbol hayatına 1988'de Crystal Palace'ta başladı. 1993-94 sezonunda Division One şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 1995'te Aston Villa'ya transfer oldu. Lig Kupası ve UEFA Intertoto Kupası şampiyonluğu yaşadığı kulüpten 2001'de ayrılarak Middlesbrough ile anlaştı. Burada da bir Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2006'da futbolculuk kariyerini sonlandırırken, Middlesbrough teknik direktörlüğüne getirildi. Burada yaklaşık 2,5 sezon görev aldıktan sonra 2009'da kulüpten ayrıldı.

İngiltere formasıyla toplamda 57 maça çıkan ve iki gol kaydeden Southgate, ülkesini 1996 ve 2000 Avrupa futbol şampiyonaları ile 1998 ve 2002 dünya kupalarında temsil etti.

Southgate hangi takımları çalıştırdı?

Crystal Palace

Southgate, futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında, orta saha mevkiinde başladı. 1988'de profesyonel oldu. Takım kaptanlığına kadar yükseldi ve 1994'te kazanılan Division One şampiyonluğunda pay sahibi oldu. 1994-95 sezonunda takımın Premier League'den düşmesi üzerine 2,5 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Dört sezondan fazla formasını giydiği takımda 152 lig maçına çıkan Southgate, 15 gol kaydetmeyi başardı.

Aston Villa

Aston Villa'da, teknik direktör Brian Little tarafından defansın ortasında görev almaya başladı. Takımdaki ilk sezonunda Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1998-99 sezonundaki lig maçlarının tamamında forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi. 2000'de, FA Cup'ta finale kadar ulaşsa da finalde Chelsa'ye kaybeden takım ikincilikle yetindi. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan hemen öncesinde ise iyi bir kariyere sahip olmak istediğini belirterek takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Dönemin teknik direktörü John Gregory, Southgate'in kaptanlık görevini sürdürmesine izin verse de bir yıl sonra, 2001'de kulüpten ayrıldı.

Middlesbrough

Villa'dan daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılsa da hemen hemen aynı seviyedeki Middlesbrough'ya transfer oldu. Kısa zamanda kadroda kendine yer buldu ve ilk sezonunda 37 lig maçına çıkarken, sezon sonunda kulüp taraftarları tarafından Yılın Oyuncusu seçildi.

2002-03 sezonu başında, Paul Ince'in takımdan ayrılmasıyla kaptanlığa yükseldi. Şubat 2004'te Lig Kupası şampiyonluğu yaşayarak büyük bir kupayı kaldıran ilk Middlesbrough kaptanı oldu. Kupada gelen bu başarıdan kısa bir süre sonra ise diz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı.

Ocak 2004'te, Manchester United oyuncusu Rio Ferdinand'ın doping testine katılmaması sonucunda basında United'a transfer olacağı yönünde haberler yer aldı.Fakat takımda kaldı ve kırmızı-beyaz formayı giymeye devam etti. Kariyerinin son maçına 10 Mayıs 2006'da, Sevilla ile oynanan ve İngiltere ekibinin 4-0 kaybettiği 2006 UEFA Kupası Finali'nde çıktı. 2006'da takımın teknik direktörlüğüne getirildi ve ilk sezonunda oyuncu-teknik direktör olarak görev alsa da hiçbir maçta kadroda yer almadı.

Millî takım kariyeri

Southgate; İngiltere formasıyla ilk maçına Aralık 1995'teki Portekiz karşısında çıktı. Sonradan, teknik direktör Terry Venables tarafından, ülkesinde düzenlenen 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Takımının turnuvadaki tüm maçlarında forma giydi ve yarı finale yükselmesinde pay sahibi oldu. Fakat normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan ve kazananı seri penaltı vuruşlarının belirlediği yarı finaldeki Almanya mücadelesinde kullandığı penaltı atışını, Alman kaleci Andreas Köpke'nin kurtarması üzerine İngiltere kupaya veda etti. Sonraları ise İngiliz müzik grubu The Business tarafından bu olaydan esinlenilerek "Southgate (Euro '96)" şarkısı yazıldı. Ülkesini 1998 ve 2002 dünya kupaları ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti. Toplamda ise 57 kez millî olan Southgate, iki de gol kaydetti.