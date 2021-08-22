Southampton-Manchester United maç sonucu | Southampton-Manchester United maçı kaç kaç bitti?
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Manchester United maçı kaç kaç bitti?
İngiltere Premier Lig’in 2.haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Futbolseverler karşılaşmanın sonucunu araştırmaya başladı.
Southampton-Manchester United maç sonucu | Southampton-Manchester United maçı kaç kaç bitti?
Manchester United, Southampton deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip 30.dakikada Fred'in kandi kalesine attığı golle öne geçti. Mücadelenin 55.dakikasında Mason Greenwood skora denge getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. MaNu geçtiğimiz hafta Leeds United'ı evinde 5-1 mağlup ederek Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı.