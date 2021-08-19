Sosyete kasabı Nusret hakkında skandal iddia! Tuvalet detayı öne çıktı

Şube önünde mizansen kuyruk oluşturduğu iddialarıyla bir zamanlar gündeme gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe'ye çalışanları tarafından bir kez daha dava açıldı.

Gökçe'ye daha önce 2019 yılında bahşişlerin nasıl dağıtıldığını sorguladıkları için Manhattan şubesinden kovulan 4 garson tarafından dava açılmış ve 230.000 dolar tazminat ödenmişti.

Normal çalışma süresinden 70 saat fazla çalıştırdı

2019'daki davanın dava avukatı olan Louis Pechman tarafından Nusret Gökçe'te bir dava daha açıldı. Manhattan federal mahkemesine verilen dilekçeye göre New York şubesinde çalışan 5 Türk çalışan, haftada normal çalışma süresinden 70 saat fazla çalışmalarına rağmen gereken ücreti alamadıklarını ifade etti.

Tuvalet temizlettirdi

Gökçe'nin restoranda bulunduğu zamanlarda kendisi için özel yemek pişirilmesini talep ettiği de dava dilekçesinde yer alırken; iddiaya göre çalışanlar yönetici pozisyonundaki kişilerce çöp çıkarmaya, bulaşık yıkamaya hatta tuvalet temizlemeye yönlendirildi.