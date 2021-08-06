Sosyete dünyasında bebeğe şiddet skandalı! Gözaltına alındı
Tülin Şahin, eski eşi Pedro de Noronha hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Tülin Şahin'in şikayetinin ardından Noronha, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Sosyete dünyasında yaşanan bebeğe şiddet skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tülin Şahin'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Pedro de Noronha gözaltına alındı.
Seküler hayatı iliklerine kadar yaşayan sosyete dünyası rezilliklere doymuyor. Tülin Şahin ile eski eşi Pedro de Noronha arasında yaşanan gerginlik savcılığa kadar gitti.
Tülin Şahin şikayetçi oldu
Tülin Şahin, kızını göstermediği gerekçesiyle kendisine dava açan Noronha'nın bebeğine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa başvurdu.
Eski eşi gözaltına alındı
Önceki akşam Lizbon'dan dönen Noronha ise İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
İfadesi alınan iş adamı birkaç saat içinde serbest bırakıldı.