  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ankara’da köpek vahşeti! Bir kadın köpekleri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Azerbaycan'dan 160 kişilik bir ekip daha!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara ziyaret
Muğla'da yangın başka bir ilçeye daha sıçradı!
Medya Sosyete dünyasında bebeğe şiddet skandalı! Gözaltına alındı
Medya

Sosyete dünyasında bebeğe şiddet skandalı! Gözaltına alındı

Tülin Şahin, eski eşi Pedro de Noronha hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Tülin Şahin'in şikayetinin ardından Noronha, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 23:18:00 -
Sosyete dünyasında bebeğe şiddet skandalı! Gözaltına alındı

Sosyete dünyasında yaşanan bebeğe şiddet skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tülin Şahin'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Pedro de Noronha gözaltına alındı.

Seküler hayatı iliklerine kadar yaşayan sosyete dünyası rezilliklere doymuyor.  Tülin Şahin ile eski eşi Pedro de Noronha arasında yaşanan gerginlik savcılığa kadar gitti.

Tülin Şahin şikayetçi oldu

Tülin Şahin, kızını göstermediği gerekçesiyle kendisine dava açan Noronha'nın bebeğine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

Eski eşi gözaltına alındı

Önceki akşam Lizbon'dan dönen Noronha ise İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan iş adamı birkaç saat içinde serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay