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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Babaları unutmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmeti götürdüğü babalara unutmayarak ‘Babalar gününü’ kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:25:12 -
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Babaları unutmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmeti götürdüğü babalara unutmayarak ‘Babalar gününü’ kutladı.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmeti verdiği vatandaşların babalar gününü kutladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını ileterek hediye takdim eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk, babalarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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