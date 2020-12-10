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Ekonomi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri yattı mı?
Ekonomi

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri yattı mı?

SED ödemesi ne zaman yatacak? | Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nden faydalananlar aralık ayı ödemelerini hesaplarına yatıp yatmadığını araştırıyor. SED yattı mı? | SED nedir? | SED ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:10:00 -
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri yattı mı?

SED ne zaman yatacak? | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Peki, SED yattı mı?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade etti.

SED yardımı nedir?

SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır.

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