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Aktüel

Sosyal tesislerle donatılan "Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı" açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Erzurum'a kazandırdığımız bu yatırım, kapasite bakımından Avrupa'nın bile en büyüğü"

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:08:44 -
Sosyal tesislerle donatılan "Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı" açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içinde hayvan oteli ile sosyal tesislerin de bulunduğu Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan ve Orta Doğu'nun en büyüğü olan Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alım-satımına 20 Temmuz Pazartesi günü başlandı.

Pazar, kapalı ve açık padoklardan karantina ahırına, hayvan otelinden müzayede salonuna, yönetim ofislerinden sosyal tesislere varıncaya kadar her türlü ihtiyaç düşünülerek hazır hale getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önlemlerin alındığı pazarda, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda gerekli uyarılar da yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hayvancılığın gelişim kaydetmesi adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Pasinler yolu üzerinde konuşlandırılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nın yapımını tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını aktaran Sekmen, "Erzurum'a kazandırdığımız bu yatırım, kapasite bakımından Avrupa'nın bile en büyüğü." ifadesini kullandı.

Sekmen, pazarın birbirinden farklı donatılardan oluştuğunu ifade ederek, besicilerin ve üreticilerin her türlü ihtiyacını düşünerek tasarladıkları canlı hayvan pazarının, şehre ve bölgeye hayırı olmasını diledi.

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