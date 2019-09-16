Sosyal projelerin öncüsü Ceylan Karavil Park köy çocuklarını mutlu etti Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM köy çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM köy çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü olan Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM ailesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Silvan ilçesi Ormandışı İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunarak köy çocuklarını mutlu ederek sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.

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