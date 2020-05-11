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Aktüel

Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı

Taksim’de sosyal mesafe kurallarına uymayan turistler polisler tarafından uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:26:06 -
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı

Taksim’de sosyal mesafe kurallarına uymayan turistler polisler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen turistler polisle tartışıp, kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.


Yetkililer yeni tip Korona virüsten korunmak için vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler de bu bağlamda cadde ve sokaklarda denetleme yaparak bu kurala uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Kontrollerini sürdüren polis, bugün Taksim İstiklal Caddesinde bir grup yabancı turistin sosyal mesafe kuralına uymayarak bir arada sohbet ettiklerini, daha sonra da birbirlerine sarıldıklarını gördü. Bunun üzerine polis, turistlerin yanına giderek kendilerini uyardı.



Yabancı turist, polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı


Polis, turistleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı ancak turistler bir arada durmaya devam etti. Polis memurunun tüm çabalarına rağmen itiraz etmeye devam eden turistlerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü ve görüntü almasını engelleyerek ona saldırdı. Bunun üzerine polis, zorluk çıkaran yabancı turistlerin kimliklerini alarak her birine bin TL para cezası kesti.

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