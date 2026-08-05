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Yerel Tarım aracı şarampole devrildi! 22 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti
Yerel

Tarım aracı şarampole devrildi! 22 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti

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Tarım aracı şarampole devrildi! 22 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu Ayşe Ece yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi yolunda kontrolden çıkan tarım aracı şarampole devrildi.

 

Kaza, öğle saatlerinde Güçlükonak ilçesi Fındık beldesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Ayşe Ece ile M.E., Ş.E. ve Z.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Ece, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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