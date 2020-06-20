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Sosyal mesafeli LGS sınavı başladı

Sosyal mesafeli LGS sınavı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:36:24 -
Sosyal mesafeli LGS sınavı başladı

Sosyal mesafeli LGS sınavı başladı. İstanbul’da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı.


Öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullar geldiler. 9.30’ta başlayacak sınav öncesi okullarda korona tedbirleri alındı. Kapıda bekleyen öğrencilere okullara teke tek sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Polis ekipler ise anons ederek sosyal mesafenin korunmasını konusunda uyarı da bulundu. Sınava girecek öğrencilerinde bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.



Kartal Belediyesinde dezenfekten ve maske


TOKİ Soğanlık Orta Okulunda sınava giren öğrencilere Kartal Belediyesi ekipleri okul girişinde kolonya, maske ve su dağıttı. Okul önünde kurulan stanttan öğrenciler maske, dezenfekten ve sularını aldılar.


Şengül Toroman, “Allah bütün öğrencilerimize sınavlarını hayırlısı ile atlatmayı nasip etsin. Hepsine başarılar diliyorum. Evde oldukları sürece devamlı çalıştılar. Sokağa çıkma kısıtlamasını çok iyi buluyorum. Sosyal mesafe gerekli herkesin uymasını istiyoruz” dedi.


Sınava girecek olan Arda Eren Sümbül, “Heyecanlıyım biraz. Dün akşam baya gerilmiştim. Herkese başarılar diliyorum. Maskemizi sınavda çıkaracağız diye biliyorum” şeklinde konuştu.

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