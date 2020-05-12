Sosyal mesafeli ‘Hemşireler Günü’ kutlaması

12 Mayıs Hemşireler Günü, koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uyularak kutladı. 40 yılı aşkın süredir hekimlik görevini sürdüren Dr. Necati Yılmaz, bu özel günde hemşirelere gül hediye etti.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlandı. Koronavirüs sebebiyle sosyal mesafenin korunduğu kutlamada hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar, başta olmak üzere tüm hastane yöneticileri, hemşirelere çiçek takdim ederek hemşirelik haftasını kutladılar.

40 yılı aşkın süredir doktorluk görevini sürdüren Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Eğitim ve İdari Şefi Dr. Necati Yılmaz,hemşirelere gül hediye ederek bu özel günü kutladı. Dr. Yılmaz, “Sağlık sisteminde hemşireler büyük bir öneme sahipler. Bu önemi salgın sürecinde daha da iyi anladık. Yeri geldiğinde ailelerini bile görmeye fırsat bulamayan canla başla çalışan sağlık savaşçılarımız; hemşireleri gönülden kutluyorum” dedi.