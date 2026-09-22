Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı! BM sekreterinden Gazze itirafları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BM Genel Sekreteri Guterres'in terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Gazze ile ilgili itirafları dikkat çekti.
Görev süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres 81. BM Genel Kurulu'nda veda konuşması yaptı.
Guterres terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve BM Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz yapısına sert tepki gösterdi.
"Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı"
BM Genel Sekreteri Guterres şu itiraflarda bulundu:
"Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı.
İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz"
Ayrıntılar geliyor...