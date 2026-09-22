  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doktor dahil 3 tutuklama var! Devlet hastanesinde skandal iddia O okulda eğitime bir gün ara: MEB alçak saldırı için 3 müfettiş görevlendirdi İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında İmamoğlu’nu Silivri’de tek başına bıraktılar Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı Vatandaşlık çetesi EKO’nun suç ortağı Rant dedektifinin hedefinde yalnız yerli firmalar var
Dünya Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı! BM sekreterinden Gazze itirafları
Dünya

Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı! BM sekreterinden Gazze itirafları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı! BM sekreterinden Gazze itirafları

BM Genel Sekreteri Guterres'in terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Gazze ile ilgili itirafları dikkat çekti.

Görev süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres 81. BM Genel Kurulu'nda veda konuşması yaptı.

Guterres terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve BM Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz yapısına sert tepki gösterdi.

"Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı"

BM Genel Sekreteri Guterres şu itiraflarda bulundu:

"Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı.

İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz"

Ayrıntılar geliyor...

Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı
Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı

Gündem

Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 910’a yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 73 bin 910’a yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 910’a yükseldi

Gazze'de son 24 saatte 5 şehit, 25 yaralı
Gazze'de son 24 saatte 5 şehit, 25 yaralı

Dünya

Gazze'de son 24 saatte 5 şehit, 25 yaralı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23